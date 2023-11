Colo Colo responde a las críticas de Alexis por el estado de los camarines en el Monumental

En los últimos días, tras el amargo empate de la Selección chilena ante Paraguay en el estadio Monumental por las Clasificatorias, Alexis Sánchez disparó con todo contra la ANFP y el fútbol nacional sobre las condiciones de trabajo de la Roja en el reducto de Macul.

(...) Después llegué al estadio Colo Colo y yo estaba sentado estirando y del desagüe sale de excremento de nosotros mismos, que no lo puedo decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Y tú dices entonces, ¿es una selección o es un equipo de tercera? Y es todo suma, todo es un complemento", fueron las duras declaraciones del goleador histórico del combinado criollo.

Como era de esperar, en el Cacique no cayeron bien las críticas del tocopillano y salieron a defenderse de los cuestionamientos.

"Se hizo una investigación y se concluyó que alguien tiró algo en los baños los que, desafortunadamente, se taparon. Rápidamente se hizo una completa mantención y están funcionando perfectamente. Nos preocupamos mucho por esas cosas; se han modernizado ambos camarines, el de hombres y mujeres, que antes no tenían", expresaron desde el elenco albo a El Mercurio.

"Lo que pasó con el excremento es que el water se tapó. Cuando tiran y tiran papeles o lo que sea, en algún momento va a colapsar. Y sucedió que el desagüe coincide con la ducha y entonces pasó lo que pasó... Pero ya fue solucionado al día siguiente, porque el domingo hubo fútbol femenino y todo funcionó en orden. Si vieran la cantidad de cosas que se encontraron ahí, bolas y bolas de papel, y eso que hay basureros. Para nosotros fue un problema menor", agregaron.

