Colo-Colo oficializó a Gonzalo Castellani como refuerzo para reemplazar al lesionado César Fuentes

Colo-Colo ya tiene a su esperado refuerzo para reemplazar al lesionado César Fuentes. El "Cacique" oficializó y presentó este martes al argentino Gonzalo Castellani, quien se reencontrará por quinta ocasión con Jorge Almirón, tras coincidir en Godoy Cruz, Lanús, San Lorenzo de Almagro y Atlético Nacional de Medellín.

En su presentación, el trasandino aseguró que toda la negociación con el cuadro albo se dio muy rápida: "Todo fue directo con Daniel (Morón). El martes (26 de marzo) me comuniqué. Estaba preparando las cosas de mi hija para el colegio y me llamó Daniel con la posibilidad. Me puse muy nervioso porque no todos los días llegan noticias de esa manera".

"En pocas horas me comentó que tenía que presentar la lista (de la Libertadores). Le dije que no hacía falta ninguna negociación, que quería venir", añadió.

Además, el exmediocampista de Unión La Calera agregó que "lo cerramos en el día. Me llegaron los pasajes en la noche y ayer llegué".

En tanto, el gerente deportivo de Blanco y Negro sostuvo que el volante "no sólo aporta en lo deportivo, no tengo dudas de que Gonzalo será una persona muy influyente en el camarín. Es un jugador profesional 100 por ciento. Creemos que será un gran aporte, especialmente para los jóvenes del vestuario".

(Imágenes: @ColoColo)

