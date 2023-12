Colo Colo irá por un boleto directo a Libertadores frente al descendido Curicó

A contar de las 18 horas de este viernes, mientras Cobresal y Huachipato luchan por el título del Campeonato Nacional, Colo Colo visitará al descendido Curicó Unido con su propio objetivo en mente.



Es que pese a quedar fuera de la definición por el primer luchar, el cuadro albo -tercero con 51 puntos-, aún tiene chances matemáticas de quedarse con el Chile 2 y así, clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores.



Para lograr esto, el Cacique no solo debe derrotar al cuadro tortero, que hace un par de fechas concretó su caída al torneo de Ascenso, sino que además deben esperar por un traspié de los acereros en su duelo con Audax Italiano.



Para el choque de la tarde de este viernes y pensando en la final de Copa Chile ante Magallanes, el técnico Gustavo Quinteros se jugará sus cartas con una inédita pareja de centrales, conformada por Emiliano Amor y Ramiro González, tomando en cuenta las ausencias de Alan Saldivia y Maximiliano Falcón para la definición con la Academia.



Así, el elenco popular saltaría a la cancha con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Ramiro González, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Pablo Parra, Damián Pizarro y Carlos Palacios.



Por su parte, los torteros solo jugarán por el honor, ya que ni siquiera tienen posibilidades de escapar del último puesto. Por si fuera poco, los albirrojos aún no cumplen con la regla del sub 21 y si ante los de Macul no suman al menos 67 minutos, se arriesgan a la pérdida de puntos.

