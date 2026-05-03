Colo Colo busca el liderato exclusivo del torneo ante Coquimbo Unido en el Monumental

A las 17.30 horas de este domingo, el estadio Monumental será el escenario de un compromiso clave por la Liga de Primera, certamen que se desarrolla en paralelo a la Copa de la Liga. En este recinto, la escuadra de Colo Colo actuará como local frente a Coquimbo Unido, en un cruce correspondiente a la novena fecha que había sido postergado debido a los compromisos del elenco pirata en la Copa Libertadores.

Actualmente en la cima de la tabla de posiciones con 21 puntos, el conjunto albo comparte esta posición de privilegio con Deportes Limache. Por lo tanto, conseguir una victoria se vuelve una exigencia absoluta para el equipo si desea despegarse en la punta del campeonato de manera solitaria.

El arbitraje de este cotejo estará a cargo del juez Héctor Jona. En cuanto a lo netamente deportivo, la escuadra dirigida por Fernando Orrti presentaría una gran novedad desde el arranque: el regreso a la titularidad de Arturo Vidal. El jugador retomará su lugar en la oncena inicial luego de no jugar en la jornada pasada frente a Universidad de Concepción, producto de estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

La reincorporación de Vidal traería consigo un ajuste táctico en el esquema, provocando que nuevamente Colo Colo conformara su defensa con una línea de tres.

PURANOTICIA