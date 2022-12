Coca Mendoza se resiste al fichaje de Benegas en Colo-Colo: "No me da la sensación de que sea buena contratación"

En Colo-Colo siguen avanzando a paso firme en la conformación del plantel para la temporada 2023 y todo apuntaría que estarían cerca de concretar el fichaje de Leandro Benegas, delantero argentino nacionalizado chileno de correcta campaña en Independiente de Avellaneda.

Pese al buen registro del ex Unión La Calera en el Rojo, donde anotó 13 goles en 41 partidos, su nombre no convence a Gabriel Mendoza, histórico defensor del cuadro albo, quien sembró la duda de si es el nombre que necesita el club para reforzarse en ataque.

"Benegas es más de lucha, de sacrificio. No es extraordinario. No me da la sensación de que sea buena contratación. Colo-Colo no está reforzándose con jugadores de peso", lanzó el "Coca" en conversación con El Mercurio.

En la misma línea, el campeón de la Libertadores 1991 cargó contra la dirigencia de Blanco y Negro, señalando que "dijeron que iban a pelear la Libertadores, pero con estas apuestas no sé si andaremos tan bien".

"El equipo venía bien, pero se fueron los dos laterales titulares, que marcaron una época, y a quienes costará reemplazar. También Costa. Todavía no sé quién jugará por él. Hay que traer poco, pero bueno; en vez de cinco o seis, tres de peso", complementó.

