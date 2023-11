Cobresal no pudo ante un aguerrido O'Higgins y sumó un amargo empate

En un partido que fue de menos a más y que tuvo un claro dominador, Cobresal no pudo en su visita a O'Higgins en el estadio El Teniente, cosechando un amargo empate a cero que no le permitió estirar su ventaja en lo más alto del Campeonato Nacional.



Hace un par de semanas, a la escuadra celeste se le escapó una victoria prácticamente segura y terminó repartiendo puntos con Unión Española. Por su parte, los mineros casi concretan una impensada remontada, pero finalmente perdieron con Audax Italiano.



El duelo tuvo una primera mitad bastante opaca, donde ninguno de los dos equipos logró ejercer un dominio claro sobre el terreno de juego. Así y todo, las ocasiones más claras corrieron por cuenta de la visita, que de todas formas no pudo concretar.



Y en la más clara que se generaron y que terminó con un carrerón de Franco García, quien picó la pelota a la salida de Ignacio González (31'), la euforia de la banca albinaranja fue rápidamente apaciguada por el cobro de una posición de adelanto.



El complemento, en cambio, sería totalmente diferente. Los elencos saltaron a la cancha con un vocación más ofensiva, brindando un espectáculo mucho más atractivo, generándose grandes ocasiones de riesgo en los arcos.



Con la obligación que tenían los legionarios por ganar para estirar su ventaja en la cima, Gustavo Huerta ordenó una serie de modificaciones que le dieron otro aire a su equipo y en los 72' quedaron cerca del 1-0, pero Brian Torrealba alcanzó a cruzarse ante el derechazo de Leonardo Valencia.



A pesar de esto, el cuadro de la Región de Atacama no fue capaz de desnivelar el juego, encontrándose con la férrea resistencia de los rancagüinos, que pese a no inquietar al guardameta Alejandro Santander, se las arregló para no perder el cotejo.



Con este resultado, los nortinos se mantuvieron como líderes del torneo, pero solo por dos puntos más que Huachipato y cinco por sobre Colo Colo, que mañana enfrenta a Audax Italiano. El próximo fin de semana, Cobresal se jugará la vida frente a Universidad de Chile en el estadio El Cobre.



Por su parte, el Capo de Provincia se estancó en el 13° lugar con apenas 32 unidades, quedando prácticamente sin chances de pelear por un cupo a Copa Sudamericana. En la siguiente fecha, deberán visitar a Everton en Viña del Mar.



O'Higgins



Ignacio González; Moisés Gonzáelez, Diego González, Brian Torrealba, Antonio Díaz; Facundo Castro, Camilo Moya, Valentín Larralde, Bryan Rabello; Arnaldo Castillo, Brian Blando. (DT: Juan Manuel Azconzabal)



Cobresal



Alejandro Santander; Guillermo Pacheco, Cristián Toro, Diego Céspedes, Marcelo Filla; Franco García, Alejandro Camargo, Cristopher Mesías, César Munder; Leonardo Valencia; Gastón Lezcano. (DT: Gustavo Huerta)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: El Teniente, Rancagua

