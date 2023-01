Cobreloa condenó las amenazas de muerte recibidas por Nicolás Maturana en redes sociales

Cobreloa se refirió a las amenazas de muerte que ha sufrido el volante Nicolás Maturana durante los últimos días, emitidas por un cibernauta en redes sociales, quien amenazaba con agredirlo apenas el deportista retornara a Calama.

"Mediante el presente comunicado, Club Deportes Cobreloa lamenta y condena enérgicamente los actos de violencia sufridos por Nicolás Maturana, futbolista de nuestra institución que recibió mensajes de amenazas, los cuales atentan contra la integridad psicológica y emocional del jugador", expresaron.

En ese sentido, informaron que "el directorio del Club Deportes Cobreloa estudiará tomar acciones legales contra él o los responsables de este acto repudiable que en nada representa la identidad de nuestra institución ni al verdadero hincha loíno".

"En Cobreloa condenamos todo tipo de sucesos descalificativos contra nuestro cuerpo técnico, jugadores, funcionarios y directivos. En 46 años de historia, nuestra gente siempre ha destacado por sus valores y respeto y eso debe prevalecer como un sello que lo repliquen las nuevas generaciones", remarcaron.

Por su parte, el mediocampista ahondó respecto de las amenazas que ha recibido: "No es un audio nada más, fueron hasta a mi edificio a pasearse. Claramente no pudieron entrar, porque el conserje no los conocía, pero estuvieron en el estacionamiento, me mandaban videos, fotos".

"Es algo más grave. Es lamentable, pero es clara la señal. Ya sé de dónde vienen, pero no voy a dar nombres. La gente ya sabe", complementó.

Luego, informó que no seguirá en Cobreloa para la temporada 2023: "De parte de la dirigencia nadie me ha llamado o dicho que me van a apoyar, independientemente de la mala relación que hay con Óscar Wirth, por último como gerente deportivo debería acercarse y decir que cuento con su apoyo. Pero, bueno, quieren que me vaya y lo voy a hacer. Ya hablé con el profe (Emiliano Astorga) y me voy a ir a préstamo".

