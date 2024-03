Claudio Bravo mira con distancia eventual convocatoria a la Roja: "No me quiero aventurar ni tener esa ilusión"

Ricardo Gareca entregará este viernes su primera nómina como entrenador de la Selección chilena de cara a los amistosos frente a Albania y Francia en Europa por la fecha FIFA de marzo.

El propio estratego argentino confirmó que él mismo, en una conferencia de prensa, será el encargado de dar a conocer la lista.

Uno de los jugadores que se espera que esté convocado es Claudio Bravo, quien podría regresar a la Roja tras no ser considerado en la era de Eduardo Berizzo. Sin embargo, el portero bicampeón de América con el combinado nacional mira con distancia una eventual convocatoria.

"No sé si voy a estar en la nómina, no me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar", expresó el golero en el marco del Real Betis Week que está desarrollando el club español en Chile.

"Si existe un interés de saber cuál es tu situación, tu idea, si tienes el orden de querer ayudar, es tan sencillo como decir que sí. Si hubiera un llamado para darme las gracias y no contar conmigo, también es válido. Mi situación es siempre querer estar y ayudar, pero no sé si voy a estar en una nómina o no. Ese ha sido mi misma sensación desde que debuté", añadió.

Además, el oriundo de Viluco realizó un balance de su paso por el conjunto sevillano: "La obtención de la Copa del Rey ha sido el momento más alto en cuanto a alegrías, es muy complejo ya meterte en una final y ganar peleando con los clubes más poderosos, también en lo económico. Lo asemejo mucho a lo que me tocó vivir con la selección en cuanto a la euforia y el cariño recibido".

Sobre su incierto futuro, sostuvo que "no me inquieta, me preocupo más del día a día, ayudar, desempeñarme como futbolista hasta el último día que me toque estar. Solo me queda disfrutar, no me proyecto ni a cinco ni a tres años".

En esa misma línea, Bravo admitió que no ha tenido propuestas concretas para regresar a Colo-Colo: "Siempre es un anhelo volver, pero a día de hoy no existe absolutamente nada. Los nombres que han llegado suben el nivel del torneo, pero viendo desde la distancia otros temas que generan incertidumbre y pena, como ver estadios vacíos, incidentes en partidos importantes. Eso aleja a la gente y ensucia la imagen de nuestro fútbol".

Por último, comentó que "tuve un acercamiento del INAF para hacer la carrera de director técnico, pero lo tengo congelado porque mi día a día es el Betis. Veremos lo que me depara el destino".

