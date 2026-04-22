Claudio Aquino explicó por qué no ha podido brillar en Colo-Colo: "Han sido pocas las veces que me ha tocado jugar en mi posición"

La sorpresiva derrota sufrida ante Palestino, justo en medio de las celebraciones por el aniversario 101 del club, le significó a Colo-Colo perder el liderato de la Liga de Primera, que ahora está en manos de Deportes Limache.

Con el objetivo de dar vuelta la página rápidamente, Claudio Aquino tomó la palabra este miércoles para enfatizar la necesidad de elevar la efectividad ofensiva del equipo.

Durante su intervención ante los medios de comunicación en conferencia de prensa, el jugador argentino fue claro respecto a las falencias del plantel: "Los partidos hay que ganarlos. Si lo haces con frecuencia de goles es mucho mejor y trabajas tranquilo, pero hay que mejorar la toma de decisiones, el pase en el último tercio de cancha".

Otro de los temas abordados por el mediocampista fue la compleja situación médica del portero Fernando de Paul. Sobre la lesión que marginó al guardameta, Aquino reconoció la dificultad que esto genera en el grupo, aunque mostró confianza en los reemplazantes: "Nos duele su ausencia, es nuestro capitán, pero el equipo está fuerte. Tenemos chicos que pueden suplantarlo y hacerlo bien. Ellos vienen trabajando hace tiempo con el primer equipo. La tranquilidad es que los dos están preparados para ocupar ese lugar. Los dos lo pueden hacer tranquilamente, es una competencia sana del día a día y al que le toque, ojalá lo haga de la mejor manera".

Al momento de evaluar su propio desempeño en el plano personal, el trasandino no eludió las responsabilidades y realizó un severo análisis individual. "Acá han sido pocas las veces que me ha tocado jugar en mi posición, pero me hago cargo porque siempre dije que ayudaría desde donde me toque. He tenido partidos buenos y no tan buenos. Aún puedo dar un poco más, trato de trabajar al 100% todos los días para mejorar. Ojalá en el tiempo que queda pueda mostrar mi máximo nivel para estar tranquilo yo mismo", sinceró de forma autocrítica.

Para cerrar, el futbolista tuvo palabras para el ámbito dirigencial, específicamente sobre la opción de que Aníbal Mosa, actual presidente de Blanco y Negro, asuma el total control de la concesionaria. Frente a este escenario, destacó: "Veo que él trabaja para el club. En lo personal, le agradezco y deseo lo mejor siempre, que siga haciendo las cosas para el bien del club, conmigo siempre se ha portado bien".

PURANOTICIA