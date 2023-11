Cindy Nahuelcoy sembró incertidumbre sobre su continuidad en el arbitraje: "No sé si quiero seguir en esto"

Un complejo momento vive Cindy Nahuelcoy, quien junto a Loreto Toloza fue sancionada con 30 fechas sin dirigir luego de acusar que sus colegas Julio Bascuñán y Leslie Vásquez mantenían una relación sentimental, lo cual habría favorecido a esta última en las designaciones, situación que no logró ser acreditada.

En el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, la árbitra repasó la situación que la tiene alejada de las canchas, asegurando que "salí castigada por la ANFP porque no pudieron comprobar que eso fuera real. Llegamos donde nuestro jefe (Roberto Tobar) para comentar esta situación, él nos dice a nosotras 'hagan la denuncia, yo igual he escuchado cosas, he visto cosas'".

"Él nos incita a hacer toda esta situación y resulta que después cuando se sabe, él dice 'no, fueron ellas', y él nunca asume que él estaba también en todo esto. Se lava las manos con nosotras. Al final nos culpan a nosotras y a él no lo culpan de nada", prosiguió la jueza.

Respecto a su presente, la réferi sostuvo que "lo que menos me importa hoy día es cuántas fechas me van a castigar. No sé si quiero seguir en esto. Creo que ha sido un tema súper duro para mí, doloroso. La verdad es que hoy me estoy preocupando más de lo personal que de lo laboral".

Por último, reveló que "había veces que no quería vivir, se me nubló todo, porque yo soy deportista, mi dolor interno fue demasiado grande. Hoy en día yo me quiero preocupar de mi salud mental, no quiero volver a sentir esa sensación de no querer vivir... por un trabajo, algo laboral".

