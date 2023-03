"Chino" Ríos derrotó a Álex Corretja en la que pudo ser su último partido de exhibición

Marcelo Ríos, ex tenista chileno y otrora número uno del mundo, se retiró del profesionalismo hace casi 20 años y ahora parece haber comenzado a hacer lo propio de las exhibiciones.

Es que hace semanas el "Chino" dio a conocer que la exhibición de este viernes 17 de marzo frente al español Álex Corretja, ex 2 del planeta, en el Arena Monticello, podía ser una de las últimas de su trayectoria. Y el cotejo se desarrolló con sabor a despedida.

Y el zurdo de Vitacura se impuso al hispano, doble finalista en Roland Garros (1998 y 2001), por parciales de 7-6 (5), 3-6 y 10-7 en el Súper tie-break.

Fue un cotejo donde ambos ex jugadores deleitaron a los espectadores que acudieron al reducto de Angostura con puntos de alto nivel, a pesar de que los dos tienen casi 50 años.

Tras el partido, el "Chino" se mostró emocionado e insinuó una despedida. "Creo que no es el momento de decidir. Se nota que ya no soy el mismo. Me cuesta. No lo estoy disfrutando. No estoy jugando como antes. He tenido complicadas lesiones. No sé si estoy para sacrificarme", confesó en la transmisión de TVN.

"Estoy haciendo todo lo posible por jugar. Tengo otra lesión en la espalda. Di todo lo que pude. Más que esto no puedo dar. Agradezco todo el apoyo que me dieron en mi carrera. Ya son casi 30 años de apoyo de todos ustedes", cerró.

Consignar que el próximo 29 de marzo se cumplirán 25 años desde que Marcelo Ríos llegó a la cima del tenis, cuando derrotó en la final de Miami a Andre Agassi.

PURANOTICIA