Chile se impuso a Uruguay y se quedó con el 5° puesto del Sudamericano sub 17

Escasos días después de haber abrochado su clasificación al Mundial de Catar, la Selección chilena sub 17 derrotó con autoridad a Uruguay por 3-2 y cerró su participación en el Sudamericano de la categoría adjudicándose el quinto puesto.

Aunque la Rojita impuso sus términos durante el inicio del cotejo y el poste le negó la apertura de la cuenta (12'), poco a poco el cuadro charrúa inclinó la cancha a su favor, obligó al portero Cristóbal del Río a usar sus manos (35' y 44') y en el término de la primera fracción, desequilibró el marcador por medio de Alan Soarez.

Sin embargo, los pupilos de Ariel Leporati mantuvieron la calma y tras zafar de una nueva conquista del rival gracias al cancerbero (47'), Amaro Riveros emparejó las cifras en el amanecer del complemento con un potente disparo (52').

La anotación del juvenil de Universidad Católica le dio un nuevo aire al elenco nacional, el cual tomó las riendas del cotejo y a través de Lucas López (59') y el mencionado Riveros (61'), concretó una ansiada remontada.

Ezequiel Fernández (84') puso una cuota de dramatismo sobre el final del compromiso, pero el resultado no varió y el Equipo de Todos logró hacerse con el quinto puesto del Sudamericano sub 17.

Buen cierre para la Selección chilena que por segundo año consecutivo dirá presente en la cita planetaria que albergará Catar en octubre próximo.

PURANOTICIA