Chile oficializa nómina para amistosos ante Portugal y Congo: Cortés, Morales y Reichmuth las sorpresas

Varias sorpresas se anotó el técnico Nicolás Córdova en la nómina de la Selección chilena para los partidos amistosos de junio ante Portugal y República Democrática del Congo, a realizarse el sábado seis en suelo luso y el martes nueve en España, respectivamente.

La gran novedad fue la citación del mediocampista Nils Reichmuth, futbolista suizo de origen criollo que milita en el FC Thun del país helvético y que hace poco recibió el visto bueno de la FIFA para defender a la Roja.

En el arco, en tanto, el DT apostó por el regreso de Brayan Cortés, cancerbero de gran presente en Argentinos Juniors, que no había sido considerado en todo el proceso del entrenador interino del combinado nacional.

También resaltan otros jugadores como Iván Morales, compañero de Cortés en el "Bicho" y el joven zaguero Matías Pérez (Lecce).

Entre las ausencias, en tanto, figuran los nombres de Ben Brereton Díaz y Marcelino Núñez, además de Erick Pulgar, quien nuevamente habría optado por mantenerse en Flamengo y descartar el llamado al "Equipo de Todos".

NÓMINA DE LA SELECCIÓN CHILENA

Arqueros

- Lawrence Vigouroux (Swansea City/Gales)

- Thomas Gillier (CF Montreal/Canadá)

- Brayan Cortés (Argentinos Juniors/Argentina)

Defensores

- Felipe Faúndez (O'Higgins)

- Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

- Francisco Sierralta (Auxerre/Francia)

- Matías Pérez (Lecce/Italia)

- Iván Román (Atlético Mineiro/Brasil)

- Guillermo Maripán (Torino/Italia)

- Igor Lichnovsky (Fatih Karagumruk/Turquía)

- Gabriel Suazo (Sevilla/España)

- Diego Ulloa (Colo-Colo)

Mediocampistas

- Rodrigo Echeverría (Club León/México)

- Víctor Méndez (Colo-Colo)

- Vicente Pizarro (Rosario Central/Argentina)

- Felipe Loyola (Pisa/Italia)

- Matías Sepúlveda (Lanús/Argentina)

- Lautaro Millán (Independiente/Argentina)

- Agustín Arce (Universidad de Chile)

- Nils Reichmuth (FC Thun/Suiza)

Delanteros

- Maximiliano Gutiérrez (Independiente/Argentina)

- Darío Osorio (FC Midtjylland/Dinamarca)

- Gonzalo Tapia (Sao Paulo/Brasil)

- Iván Morales (Argentinos Juniors/Argentina)

- Lucas Cepeda (Elche/España)

- Clemente Montes (Universidad Católica)

(Imágenes: @LaRoja)

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