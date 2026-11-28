La Selección masculina de básquetbol tuvo una épica reacción ante México en el Coliseo Ismenia Pauchard del Parque Estadio Nacional, imponiéndose por 66-64 en el marco de las Clasificatorias para el Mundial de Catar 2027.

La figura del compromiso en el cuadro criollo fue Ignacio Arroyo Varela, quien contribuyó con cinco triples y tres dobles para heroica remontada de los pupilos de Juan Manuel Córdoba, que en la primera mitad iban perdiendo por 31-43.

"Sabíamos de la calidad de México, se notó mucho que si no estábamos a nivel de la situación nos iban a pasar por encima, pero cambiamos el chip y empezamos a competir. Cuando estamos concentrados y sabemos lo que tenemos que hacer, estamos ahí para competir contra grandes equipos", comentó "Nacho" a radio ADN.

Con respecto al desarrollo de las acciones, el oriundo de Osorno afirmó que "todo empezó en la defensa, dejar que no jueguen cómodos. Intentamos quitarles el triple, ese era el plan y cumplimos bien. Fue un final de infarto, pero contento por la victoria".

Sobre su actuación, el base que milita en el Askatuak Gipuzkoa de San Sebastián destacó que "estoy jugando de escolta, que no es mi posición natural. Todo parte de cómo me siento físicamente, estoy bien en España y ahora vengo con mis amigos, me dan confianza y hoy se me dio".

Por último, Arroyo Varela anticipó el choque del lunes con República Dominicana. "Si empezamos como hoy vamos a sufrir, Dominicana tiene jugadores de mucha calidad, de nivel Euroliga, en la NBA. Hay que estar concentrados desde el principio, no va a ser fácil, pero estamos de local y cuando estamos concentrados, somos un equipo que compite contra todos. Podemos dar la sorpresa", sentenció.

Con la victoria sobre los aztecas, Chile llegó a doce puntos en la tabla del Grupo E de las eliminatorias americanas, quedando a cuatro unidades de capturar un boleto directo y dos del repechaje para el certamen planetario.

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