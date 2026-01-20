Católica y Huachipato dan el vamos a la temporada 2026 del fútbol chileno

Este martes a contara de las 19 horas, el estadio Sausalito se viste de gala para recibir el encuentro entre Universidad Católica y Huachipato por las semifinales de la Supercopa, duelo que dará el puntapié oficial a la temporada 2026 del fútbol chileno.

Los cruzados llegaron al certamen por su condición de subcampeón de la Liga de Primera, donde quedaron segundos con 58 puntos. Los acereros, en cambio, fueron monarcas de la Copa Chile tras superar por penales a Deportes Limache.

Durante su pretemporada, el elenco precordillerano sumó varias caras nuevas, destacando al delantero argentino Justo Giani y a su compatriota Matías Palavecino, figura del campeón Coquimbo Unido en 2025. Sin embargo, este sería su primer partido del año ya que no vio acción en amistosos.

Para esta tarde, el cuadro que adiestra Daniel Garnero saldrá a la cancha con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia; Justo Giani, Matías Palavecino, Clemente Montes; y Fernando Zampedri.

En la vereda contraria, el conjunto siderúrgico se desprendió de algunos titulares o jugadores habituales en su formación como Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo y Jimmy Martínez, quien firmó en la UC. Además, vienen de igualar ante Coquimbo en la "Tarde Acerera" el domingo recién pasado.

Los pupilos de Jaime García formarían con Rodrigo Odriozola; Maxi Gutiérrez, Claudio Torres, Renzo Malanca, Rafael Caroca; Claudio Sepúlveda, Lucas Velásquez, Santiago Silva, Maicol León, Ezequiel Cañete; y Lionel Altamirano.

