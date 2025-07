Cameron Norrie explicó la discusión con Nicolás Jarry y elogió al chileno: "Me encantó este partido"

Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, y se despidió en octavos de final tras caer en un partidazo en cinco sets con el local británico Cameron Norrie (61°).

Tras el cotejo, en el apretón de manos, hubo una discusión que duró algunos minutos, pero que no pasó a mayores. Al chileno le habría molestado la forma de celebrar del rival, sobre todo los errores del nacional.

El propio Norrie lo detalló en conferencia de prensa, al expresar: "Fue un gran partido, ambos queríamos ganar, pero imagino que fue frustrante para él perderlo. Yo simplemente le dije que su nivel había sido increíble, que compitió muy bien y que me encantó su manera de responder. El ambiente fue tremendo... Él me acusó de ser un poco escandaloso con mis gritos, pero siempre lo hice apuntando a mi equipo, apoyándome en las gradas. Honestamente, solo puedo darle todo el crédito a 'Nico' por su actitud, verle de nuevo disfrutando del tenis a este nivel es una gran noticia, le deseo todo lo mejor".

Sobre el cotejo, admitió que pudo ganarlo antes: "Ha sido un partido increíble por ambos lados, mantuve mi concentración extremadamente bien, mi nivel ha sido alto. El ambiente fue muy bueno, muy divertido, me impresionó mucho la actitud de 'Nico' compitiendo por cada punto. Creo que podría haberlo ganado en sets corridos, así que todo el crédito para él. Por mi parte, orgulloso de mi actitud, por mantenerme tan duro durante todo el encuentro, así que pienso que esa fue la diferencia".

"No quería que su estilo de juego me frustrara, ya que venía sirviendo muchos saques directos, aunque también jugando algunos intercambios increíbles. Quería mantener ese entusiasmo todo el tiempo, disfrutar de verdad de todos los aspectos del partido. Si era un punto gratis, lo disfruté. Si era un punto largo, lo disfruté. Si tuve un ganador de derecha, lo disfruté. Mi objetivo era mantener esa energía alta, aunque recibí 46 aces, pero no quería que eso me molestara. Así es como consigues frustrar a los jugadores, pese a que estuviera sirviendo bien tenía que mantenerme en pie al otro lado, moviéndome bien. Ha sido un partido muy competido, me encantó la forma en que competimos", añadió.

Por último, el británico sostuvo: "Me gustan mucho los partidos así, con el público tan involucrado, sobre todo si están de mi lado. Intenté utilizar esto a mi favor, tenía a mis amigos y mi familia en la grada, a mi novia, quería responderles a todos por tanto apoyo. El tenis es una maravilla cuando se produce tanto impulso y energía, con tantos puntos de break por ambas partes. Es muy divertido, lo disfruté en todos los aspectos. 'Nico' también hizo un gran trabajo manejando los momentos complicados cuando estaba dos sets a cero. El lenguaje corporal de ambos es para enseñarlo a los jugadores juniors, nunca bajamos los brazos, no hicimos nada negativo, todo fue positivo. Si uno estaba excitado, el otro se contagiaba, de verdad que me encantó este partido".

