Byron Nieto y su felicidad en presentación oficial en la UC: "Soy hincha, quería estar acá y lo logré"

Universidad Católica ya tiene oficialmente a su primer refuerzo de cara a la temporada 2023. Este martes el cuadro cruzado presentó formalmente al lateral Byron Nieto, proveniente de Deportes Antofagasta, como nueva incorporación.

En conferencia de prensa, el jugador se mostró feliz por regresar al elenco precordillrano, luego de haber sido parte de las divisiones menores del club.

"Muy contento y feliz, es un sueño y objetivo que tenía en mente, lo cumplí y espero seguir logrando muchas cosas más con esta camiseta. Es importante para mi carrera. Cuando chico no pude seguir acá, es parte del fútbol, pero así son las vueltas de la vida. Espero afrontarlo de la mejor manera y dejar una buena impresión", expresó el futbolista.

"Siempre me propuse llegar acá, como soy hincha de acá. Quería estar acá y lo logré. Lo que pasó con Antofagasta es parte del deporte, ahora estoy enfocado en la UC y en afrontar los nuevos desafíos que se nos vienen", añadió.

Además, resaltó la propuesta del técnico Ariel Holan: "Juego más ofensivo, me viene bien el estilo de juego del equipo y espero ser un gran aporte. Me gusta el desafío, vengo con el objetivo de lograr muchas cosas nacional e internacionalmente".

Por último, sobre la lucha por la titularidad con Mauricio Isla, dijo: "Me gusta el desafío, todos sabemos la experiencia que tiene Mauricio. Espero absorber todo lo que hacen dentro de la cancha, me gusta su juego, me parece interesante, espero aportar mi granito de arena tanto en la cancha como en los entrenamientos".

¡Byron Nieto ya es de #LosCruzados! 🙌 El lateral selló su vínculo con Universidad Católica 🖊 y se convierte en nuestro nuevo refuerzo para el 2023 🤝 Sabemos que lo dejarás todo por estos colores ⚪🔵 ¡Te deseamos mucho éxito junto a La Franja! 💫 pic.twitter.com/eiNA63V15h — Universidad Católica (@Cruzados) December 6, 2022

(Imagen: @Cruzados)

PURANOTICIA