Buljubasich descarta el regreso de Kuscevic a la U. Católica, pero da esperanza de nuevos fichajes

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, cerró la puerta al regreso de Benjamín Kuscevic a la Universidad Católica.

Es que el exarquero expresó durante la presentación del lateral Guillermo Soto como nuevo refuerzo que, "lo de Benjamín, practicamente nos informaron que no va a llegar, de la última conferencia que había acá pasaron varios días hasta que se confirmó, la información que tenemos es que no va a llegar a Católica".

El "Tati" aseguró que es posible que sumen otra incorporación: "Aún queda un mes para que cierre el libro de pases, hay tiempo para evaluar algún jugador más, en qué posición, que llegue y pueda competir y mejorar el plantel. Si está la posibilidad de traer dos, también puede ser".

Por último, Buljubasich se refirió a la paralización del fútbol chileno anunciada por el Sifup: "Cuando se votó por el aumento del cupo (de extranjeros), nosotros votamos por mantener los cinco. Cuando se votó por si eran seis y seis (en cancha) o seis y cinco (en cancha), votamos por seis y cinco. Con respecto a la conformación del plantel, no consideramos que sea necesario sí o sí tener seis extranjeros".

"Lo que consideramos es tener el mejor plantel posible, y si necesitamos seis extranjeros, seguramente lo vamos a hacer. Si no necesitamos los seis extranjeros, no los tendremos. No porque las bases lo permitan hay que tener seis. En un principio no nos parecía bien que haya un paro, creo que le hace mucho daño al fútbol, un paro por el motivo de seis y cinco extranjeros no consideramos que sea algo positivo, pero cuando nos enteramos que además de los seis extranjeros hay varios puntos más por los que se llegó a un paro, como club no podemos hacer un juicio de valor con respecto al paro", añadió.

En la misma línea, agregó que "como club, queremos ojalá dejar en claro y manifestar que cuando se hable del paro no se hable solo de los seis extranjeros, votaron 42 equipos por muchas más cosas. El tema de los seis extranjeros se reducía solo a la Primera División. No se reduce solo al tema de los extranjeros, como club queremos dejar eso en claro".

