Bruno Barticciotto regresa a Talleres y avisa que "soy otro jugador, nada que ver al que conocieron"

Bruno Barticciotto regresó a Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, tras estar un año y medio en Santos Laguna de México.

El cuadro argentino presentó al atacante nacional, quien en conferencia de prensa expresó sus sensaciones por volver a la "T".

"Feliz de estar acá. Me encontré con lo mismo que había estado, un grupo excelente y un club muy ordenado. Es lindo volver. Estoy con mucha expectativa", sostuvo el exariete de Palestino.

Además, se mostró confiado con ser un aporte para el debut de este viernes frente a Newell’s Old Boys, por la primera fecha del Torneo de Apertura: "Completé dos semanas de pretemporada, venía sintiendo una carga en el gemelo y preferimos hacer una semana trabajando aparte para no arriesgar y llegar bien al viernes".

A su vez, también se mostró autocrítico sobre su primera etapa en Talleres: "En mi primer ciclo, no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta otra oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane. Soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos. El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza y más hecho".

Por último, Barticciotto sostuvo que la presencia de Carlos Tévez en el club fue fundamental para su regreso: "Me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron. Es uno de los mejores delanteros de esta época, verlo porque muestra cosas en los entrenamientos y te das cuenta del porqué. Nos da consejos. Es muy interesante, trabaja aparte con los delanteros".

(Imagen: @CATalleresdecba)

PURANOTICIA