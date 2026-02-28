Brereton rompe sequía goleadora y cumple la ley del ex ante Blackburn

El delantero nacional Ben Brereton Díaz volvió al gol este sábado en la victoria por 3-1 del Derby County sobre Blackburn Rovers, su exequipo, cumpliendo así la conocida “ley del ex”.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador con un tanto de Hayden Carter al cierre del primer tiempo, pero el Derby reaccionó en el complemento con mayor intensidad ofensiva.

Fue en el minuto 55 cuando Brereton marcó con un potente disparo dentro del área, tras recibir un centro rasante de Derry Murkin, devolviendo la esperanza al conjunto local.

El tanto del chileno-inglés significó su cuarta diana en la EFL Championship, a la que suma otra anotación en la FA Cup, consolidándose como pieza clave en el ataque de los Rams.

Impulsado por el empate, el Derby completó la remontada con goles de Matthew Clarke y Rhian Brewster, asegurando una victoria clave en la lucha por el ascenso.

Con este resultado, el equipo alcanzó el séptimo lugar con 51 puntos, quedando a solo tres unidades de la zona de playoffs, mientras se prepara para su próximo desafío ante Sheffield Wednesday.

