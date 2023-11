Bravo respalda a Christiane Endler: "Para mi serás siempre la mejor"

Claudio Bravo respaldó a Christiane Endler, luego que le llovieran las críticas a la capitana de la selección femenina por volver a su y anunciar su renuncia a La Roja antes del crucial duelo frente a México por las finales de Santiago 2023.

Por medio de X (ex Twitter), el “Capi” le envió un sentido mensaje a la portera que cumplió 104 partidos por Chile, enfatizando que siempre le brindará su apoyo “y más cuando los demás no lo hagan”.

“Cuando pierdas, cuando caigas, cuando te equivoques, cuando muchos te den la espalda. Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti. Todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración. Para mi serás siempre la mejor, la The Best, Christiane Endler. ¡Yo sí te voy a valorar siempre! Y más cuando los demás no lo hagan”, escribió en la red social.

Cabe recordar que la histórica portera de la selección femenina dejó la concentración para retornar al Olympic de Lyon debido a que culminó la fecha FIFA justo antes de la final de los Panamericanos. Además, “Tiane” anunció su retiro tras la semifinal ganada a Estados Unidos.

El fin de la fecha FIFA impactó gravemente a Chile, ya que no solo Endler debió regresar a su club, sino que también la portera suplente, Antonia Canales, quien retornó al Valencia de España. Esto dejó a la selección sin guardavallas para afrontar la final contra México que se jugará hoy a las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar; motivo por el cual una jugadora de campo deberá ponerse los guates en la disputa por el oro Panamericano.

PURANOTICIA