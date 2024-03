Branco Ampuero aprobó eventual arribo de Gabriel Milito a la banca de U. Católica

Desde la salida de Nicolás Núñez de la banca de Universidad Católica tras la eliminación en Copa Sudamericana, una de los principales nombres que ha sonado para arribar al conjunto precordillerano es el del argentino Gabriel Milito.

El exdefensa del FC Barcelona, quien además sonó como alternativa para llegar a la Selección chilena, correría con ventaja y la opción de su contratación es vista con buenos ojos dentro del plantel "cruzado".

En conferencia de prensa, el zaguero Branco Ampuero sostuvo que "creo que es un buen nombre, como los que han circulado. Tuvo su paso por O'Higgins, después se fue a Argentina, jugamos Copa Libertadores contra Argentinos. Tengo las mejores sensaciones de él y respecto de su trabajo, he tenido buenos comentarios de jugadores que lo tuvieron", aseguró

De todas maneras, el ex Deportes Antofagasta aclaró que "el entrenador que va a llegar es responsabilidad de la directiva, no nos queda más que esperarlo".

Sobre la chance de firmar al ídolo estudiantil Néstor Gorosito, el oriundo de Carelmapu sostuvo que "no había escuchado ese nombre, lo desconozco. Es un jugador que hizo historia en el club, le fue muy bien, e independiente del nombre que llegue, la predisposición del equipo tiene que ser a tope, no puede pasar lo de temporadas o semestres anteriores donde no se puede completar un año normal".

Respecto al rendimiento mostrado en el choque ante Audax Italiano, el central señaló que "la convicción de revertir el mal inicio de torneo está. Lo demostramos con creces, por cuestiones que todos vimos no pudo entrar el balón, nos anularon un gol que creo que estaba bien anulado. Tuvimos mala suerte en esta pasada, pero es el camino que tenemos que ir pavimentando para meternos en la parte alta".

