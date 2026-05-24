Boca Juniors sufre otra importante baja para el partido con la UC

Este jueves, en La Bombonera, Universidad Católica (10 puntos) intentará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores enfrentando a Boca Juniors (7), cuyo objetivo es el mismo.

Y la escuadra argentina, que requiere de un triunfo para logar su meta, tiene problemas: las lesiones.

Ello porque ya suma cuatro importantes bajas -por lesiones y suspensiones- para el duelo ante los cruzados.

A Adam Bareiro (lesión), Ayrton Costa y Santiago Ascacibar (expulsados) se sumó en las últimas horas el descarte de uno de sus goleadores: el uruguayo Miguel Merentiel quien sufrió un desgarro.

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