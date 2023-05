Blackburn Rovers confirmó que Ben Brereton dejará el club al final de la temporada

Blackburn Rovers confirmó que el delantero nacional Ben Brereton Díaz tomará sus maletas y abandonará la institución a finales de temporada.

La información fue dada a conocer por el conjunto blanquiazul a través de su cuenta de Twitter, pocas horas después de que el inglés-chileno se matriculara con dos anotaciones en el triunfo por 4-3 sobre Millwall.

"Su doblete en la segunda mitad fueron sus últimos goles con los colores de los Rovers, y el internacional chileno ha confirmado que dejará el club este verano", indicaron desde el club.

En la misma línea, el conjunto que participa en el EFL Championship detalló que "RoversTV brindará a los seguidores una entrevista exclusiva y ampliada con Ben en los próximos días".

Cabe recordar que el atacante criollo, quien convirtió 16 dianas esta última campaña con el Blackburn, tendría todo acordado para firmar por el Villarreal de España.

🇨🇱 @benbreo has admitted that his second-half brace were his last goals in #Rovers colours, with the Chilean international confirming he will leave the club this summer.

RoversTV will bring supporters an exclusive and extended interview with Ben over the coming days.

🔵⚪️