Christian Bragarnik deja la propiedad de U. La Calera y traspasa el control a hermanos Pini

El empresario argentino Christian Bragarnik dejó la propiedad de Unión La Calera, traspasando el control a Ricardo y Sebastián Pini, quienes liderarán al club cementero.

Su salida se da en el marco de la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el fútbol chileno.

La acción se confirmó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que dio curso a la salida del trasandino.

El documento enviado por el club de la región de Valparaíso a la CMF indica que "procedemos a informar como hecho relevante que hubo un cambio accionario en nuestra empresa Deportes Unión La Calera SADP (...) La Sociedad Andes Inversiones Deportivas S.A., de don Christian Bragarnik, cedió, vendió y transfirió a los señores Sebastián Pini y Ricardo Luis Pini la totalidad de sus acciones sociales".

El movimiento responde a la nueva normativa que avanza en el Congreso, donde la reforma a la Ley SADP impide la multipropiedad de clubes. De igual forma, prohíbe que los representantes de futbolistas –como es el caso de Bragarnik– sean dueños de instituciones, aunque se establece un periodo de transición para regularizar estos casos.

Pero el movimiento es mirado con atención, pues los hermanos Pini son cercanos a Bragarnik. De hecho se asociaron para comprar U. La Calera el 2015, vía sociedad Andes Iversiones, además de avanzar por la propiedad de Rangers. También fueron cercanos a la dirigencia de San Luis de Quillota, previo a la llegada del Grupo Villegas.

Cabe hacer presente que Christian Bragarnik mantiene participación en varios clubes a nivel mundial, como por ejemplo Defensa y Justicia de Argentina y el Elche de España, club donde justamente milita un chileno: Lucas Cepeda. Además, en el plano nacional el empresario argentino es uno de los dueños de O'Higgins.

