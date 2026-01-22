Betis de Pellegrini tropieza ante el PAOK y complica sus opciones de avanzar de forma directa a octavos de la Europa League

Un Real Betis deslucido y sin muchas ideas en ofensiva perdió por 2-0 en su visita al PAOK de Salónica, perdiendo su invicto en la UEFA Europa League, además, de complicar sus opciones de avanzar de forma directa a los octavos de final del certamen continental.

Aunque tenían por delante el objetivo de ganar para dejar prácticamente asegurada la clasificación directa a la siguiente ronda, el "Ingeniero" realizó varias modificaciones en el once inicial respecto del equipo que venció el fin de semana al Villarreal, experimento que al menos en la primera mitad no le dio resultados.

El cuadro verdiblanco tuvo problemas para asociarse en campo rival y recién después del minuto 20 se acercó con peligro al arco contrario por medio de Ezequiel Ávila (22') y Aitor Ruibal (29'). El dueño de casa, en tanto, reaccionó con un tiro de Giorgos Giakoumakis (36') que desvió el portero Pau López.

El trámite del cotejo no tuvo variaciones en el arranque del complemento. Muy pasivo el elenco sevillano, se dejó sorprender en un par de oportunidades por el combinado griego, que estuvo a nada de abrir la cuenta por medio de un Giakoumakis que estaba causando estragos en la zaga bética.

Y de tanto intentar, finalmente el conjunto helénico se encontró con el gol en el minuto 66, cuando después de una serie de toques en las inmediaciones del pórtico, el activo Giakoumakis mandó un centro para que Andrija Zivkovic (66') empujara el balón con un cabezazo prácticamente en la línea de meta.

La escuadra andaluza no levantó cabeza en el compromiso y seguiría sufriendo los embates de los locales, que pudieron abrochar el triunfo en el 83' gracias a un penal convertido por Giakoumakis, decretando así la caída de Pellegrini y los suyos.

De esta manera, el club "heliopolitano" se estancó en el quinto puesto con 14 puntos, arriesgándose a terminar la fecha fuera del grupo que clasifica directamente a octavos de final. A raíz de esto, quedó sin margen de error para el choque del próximo jueves ante Feyenoord por el cierre de la fase regular.

(Imagen: @RealBetis)

