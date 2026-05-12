Betis de Manuel Pellegrini vence a Elche de Lucas Cepeda y clasifica a la Champions League tras 20 años

Manuel Pellegrini sigue agigantando su leyenda al mando del Betis. Jugando en condición de local en el estadio La Cortuja, el cuadro verdiblanco superó por 2-1 al Elche, elenco donde milita Lucas Cepeda —quien se quedó en el banco de suplentes—, abrochando así una histórica clasificación a la próxima edición de la Champions League.

Cuando restan apenas dos jornadas para el final de la temporada, esta victoria le permitió a la escuadra andaluza asegurar el quinto puesto de la Liga española. De este modo, y ayudados por la superioridad numérica tras una expulsión en el rival, lograron reaccionar para timbrar su regreso al máximo torneo de clubes del Viejo Continente tras 2006. Por su parte, el equipo del atacante nacional sufrió una dura caída en su lucha por no descender.

El cuadro helipolitano se puso rápidamente en ventaja a los 8'. Juan Camilo Hernández recibió el balón y despachó un ajustado remate desde fuera del área que batió al portero Matías Dituro, ex Universidad Católica.

Sin embargo, con la apertura de la cuenta, la escuadra dirigida por el "Ingeniero" no volvió a generarse situaciones claras de gol y dejó crecer a un rival que, sobre el final de la primera parte, consiguió la igualdad.

A los 41', Héctor sacó un tiro cruzado que se desvió en Junior Firpo, terminando su trayectoria al fondo de las redes del pórtico local.

Las cosas se facilitaron para el dueño de casa en el inicio del complemento. A los 49', la visita sufrió la expulsión de Leo Petrot tras una dura entrada sobre el brasileño Antony.

El conjunto andaluz aprovechó la superioridad numérica para irse con todo arriba. A los 57' tuvo la chance de adelantarse mediante un cabezazo de Hernández, pero el esférico se estrelló en el travesaño. No obstante, la nueva ventaja para el elenco bético llegó a los 67', cuando tras un tiro de esquina, Pablo Fornals capturó el balón y sacó un remate espectacular desde fuera del área.

Al final, el Betis de Pellegrini sacó la tarea adelante y sumó 57 puntos, cifra ya inalcanzable para el Celta de Vigo. El cuadro que marcha sexto en la tabla cayó más temprano por 3-2 como local ante el Levante, por lo que los sevillanos dirán presente en la Champions tras 20 años.

En tanto, el Elche de Lucas Cepeda no pudo escaparse de la zona baja. El equipo se estancó con 39 puntos, los mismos que ostenta el Girona, el último club que está descendiendo.

PURANOTICIA