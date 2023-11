Berizzo y rumores sobre su salida: "Me indigna la liviandad con la que hablan de tu trabajo"

Eduardo Berizzo, director técnico de la selección nacional, mostró su molestia por las constantes especulaciones respecto a que se le pida el cargo en caso de no obtener buenos resultados.

El estratego fue claro en señalar que, cada vez que se rumorea un posible despido, se enfurece porque es “desagradable escuchar a otros pedir que te quedes sin trabajo.

"Me indigno, y no solo porque el resultado interrumpe un proceso, sino por la liviandad de que todo el mundo puede hablar de tu trabajo”, comenzó señalando y puso como ejemplo a los periodistas presentes en la conferencia: “imagínate si invertimos esto y ustedes que son 25... No sé, pierden su trabajo por un análisis, le erraron en la confección de la nómina ¿Por qué hablamos del trabajo de otro con tanta liviandad? Quedarse sin trabajo es complicado para ti y para mí", precisó el deté nacional.

En ese sentido, hizo un llamado a “encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, porque no es nada agradable quedarse sin trabajo, pero más desagradable es escuchar a otros pedir que te quedes sin trabajo".

"Evidentemente estamos expuestos porque es un trabajo público, pero no debiésemos permitirnos jugar con la buena fe, y con ser honestos profesionalmente. No puedo opinar del trabajo de un colega, y tampoco el análisis de un periodista, por más que yo creo que está equivocado, y mucho menos me atrevería a recomendar que alguien se quede sin trabajo”.

Asimismo, sostuvo que “sé que este trabajo depende de los resultados, pero indigna escuchar a alguien de que otro se quede sin trabajo".

