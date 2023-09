Barristas del A. Mineiro fueron a buscar a Edu Vargas tras ser sorprendido en un bar

Nada de bien lo pasó en las últimas horas Eduardo Vargas en Belo Horizonte. El delantero chileno fue captado de fiesta en un bar y una parte de la barra del Atlético Mineiro, llamada Galoucura, se enteró y lo fue a buscar.

Si bien, el atacante nacional se encontraba en su día libre, la situación no agradó a esa facción de la hinchada y fue a buscar al futbolista, pero este fue avisado y se fue antes de que llegaran.

De acuerdo a la cuenta de Twitter Central do Galo, los integrantes de la barra pidieron la rescisión del contrato del bicampeón de América con la Roja.

"Lo que le espera a la junta directiva: si este tipo no rescinde su contrato, la gente se va a volver loca. Y eso no es una amenaza, no. Pero para los jugadores que vienen aquí a beber, como Vargas, Patrick y Edenilson, Belo Horizonte estará en un clima que ni siquiera es hostil, es desagradable", sostuvo.

Consignar que en abril pasado, la misma facción había criticado al chileno al expresar: "No aceptaremos más al jugador Eduardo Vargas vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, numerosas ocasiones en que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, voluntad y que no honra nuestros colores".

Vargas viene de ser suplente en el empate a 1 de Atlético Mineiro ante el Athletico Paranaense de Arturo Vidal durante el sábado.

