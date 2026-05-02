Audax y Unión La Calera empatan en La Florida y le dan vida a la U en la Copa de la Liga

El recinto del Bicentenario de La Florida fue el escenario de una paridad a un tanto entre Unión La Calera y Audax Italiano. Tras un desarrollo mayormente opaco, los minutos finales entregaron grandes emociones, sellando un marcador que ilusiona a Universidad de Chile con darles caza en la cima del Grupo D correspondiente a la Copa de la Liga.

Antes del pitazo inicial, tanto cementeros como floridanos compartían el primer lugar de su zona con seis unidades. El propósito de ambos elencos en esta jornada era conseguir un triunfo para adueñarse del liderato exclusivo, reduciendo así el margen de error para Deportes La Serena y la escuadra estudiantil, quienes deben disputar su respectivo encuentro a continuación.

Sin embargo, las intenciones previas no se plasmaron en el campo de juego durante la etapa inicial. El trámite se mostró sumamente trabado, careciendo de oportunidades nítidas en las porterías, limitándose las aproximaciones a envíos aéreos que terminaban cerrándose hacia los arcos.

En rigor, la única aproximación de "peligro" en esa primera mitad fue protagonizada por Enzo Ferrario. Mediante un balón aéreo desde la banda derecha, el jugador itálico exigió la estirada del meta visitante Nicolás Avellaneda, quien debió enviar la pelota al tiro de esquina. Tras esa acción, los equipos se marcharon al descanso dejando una gran deuda en materia ofensiva.

Ya en la segunda fracción, el conjunto de la Región de Valparaíso mostró mayor atrevimiento. De este modo, lograron articular un par de acciones ofensivas a los 54' y 61', generando inquietud en el pórtico defendido por Tomás Ahumada. La réplica del cuadro de colonia no tardó en llegar, cuando a los 66' Michael Vadulli despachó un potente remate que fue manoteado por el guardameta forastero.

Aunque el ritmo del encuentro decayó tras ese lapso de intensidad, los visitantes mantuvieron la presión y lograron romper el cero gracias a una conquista de Kevin Méndez a los 84'. Todo indicaba que la victoria se iría con los forasteros, pero en la agonía del tiempo reglamentario (89'), Michael Vadulli se hizo presente para sentenciar el empate definitivo.

Con esta paridad, tanto el combinado calerano como la escuadra de La Florida se afianzan en la parte alta de su grupo sumando siete puntos. Esta cifra los deja con una ventaja de tres unidades sobre Universidad de Chile, equipo que tiene la inmejorable opción de igualarlos si logra imponerse ante Deportes La Serena.

En cuanto a los próximos desafíos, Audax Italiano deberá enfocarse en su duelo internacional ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, programado para este miércoles a las 18 horas. Posteriormente, el sábado nueve, los itálicos se medirán contra La Serena. Por su parte, Unión La Calera será local ante la U el domingo diez a partir de las 15:00 horas.

Audax Italiano: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario (Joel Ahumada, 89'), Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo (Martín Jiménez, 69'), Marco Collao, Vicente Zenteno, Mario Sandoval (Giovani Chiaverano, 58'), Michael Vadulli; Rodrigo Cabral (Esteban Matus, 45'), Favian Loyola (Diego Coelho, 58'). (DT: Gustavo Lema).

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Rodrigo Cáseres (Yonathan Andía, 25'), Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Joan Cruz (Francisco Pozzo, 45'), Bayron Oyarzo (Maximiliano Fernández, 76'); Sebastián Sáez. (DT: Martín Cicotello).

Árbitro: Manuel Vergara.

Estadio: Bicentenario de La Florida.

PURANOTICIA