Audax Italiano oficializa el regreso de Damián Pizarro al fútbol chileno

Tras su discreto paso por Europa y Argentina, el delantero de 21 años llega cedido a préstamo desde Udinese hasta junio de 2027 y ya se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Patricio Graff.
Damián Pizarro ya es oficialmente nuevo jugador de Audax Italiano. El delantero chileno fue anunciado este miércoles como refuerzo del cuadro itálico, concretando así su regreso al fútbol nacional tras dos años en el extranjero, luego de su salida de Colo-Colo.
El retorno del atacante ya era un hecho e, incluso, había sido visto en las tribunas durante la derrota de Audax Italiano frente a Universidad de Chile, por lo que solo restaba la confirmación oficial por parte del club.
El conjunto floridano informó que el futbolista, de 21 años, llega a préstamo desde Udinese y permanecerá en la institución hasta junio de 2027.
“Damián se incorporará desde hoy mismo a los entrenamientos bajo las órdenes de nuestro entrenador, Patricio Graff, para comenzar a preparar los próximos desafíos junto al plantel”, señaló Audax Italiano a través de sus redes sociales.
Pizarro llega al elenco de La Florida tras un complejo primer semestre en Racing Club de Avellaneda, donde disputó apenas seis partidos y no convirtió goles.
Su experiencia en el fútbol europeo tampoco logró consolidarse. El atacante tuvo escasa participación durante sus pasos por Le Havre de Francia y Udinese de Italia, sin conseguir continuidad en ninguno de ambos clubes.
(IMAGEN DE INSTAGRAM @AUDAXOFICIAL)
PURANOTICIA