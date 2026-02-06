Audax Italiano goleó a U. de Concepción en el inicio de la segunda fecha de la Liga de Primera

En el inicio de la segunda fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano festejó ante su público en el estadio Bicentenario de La Florida una trabajada goleada por 3-0 sobre una Universidad de Concepción.

El elenco de colonia tenía la misión de despejar las dudas que dejó en su estreno ante Universidad de Chile, donde no supo aprovechar la ventaja numérica que tuvo por largos pasajes del pleito y firmó un tibio empate. El "Campanil", en tanto, dio una de las sorpresas de la fecha pasada al derrotar al vigente campeón del certamen, Coquimbo Unido.

Aunque las primeras aproximaciones fueron para la visita, el dueño de casa rápidamente inclinó la cancha a su favor y tras una serie de pases por el sector izquierdo, Esteban Matus ingresó al área y sacó un centro rasante que Diego Coelho (7') conectó para la apertura de la cuenta.

La anotación del uruguayo le permitió a los pupilos de Gustavo Lema controlar a placer las acciones en una primera fracción sin muchas emociones, pero que los itálicos resolvieron sobre el final con un derechazo de Federico Mateos desde larga distancia (41').

El cuadro penquista salió al segundo tiempo con ganas de dar vuelta el marcador pero sin mostrar mucha intención en ofensiva para poder lograrlo. De hecho, en algunos los locales estuvieron más cerca de ampliar las cifras que el forastero de llegar aunque sea al descuento.

El compromiso estuvo cerca de dar un giro en el minuto 70 cuando la UDEC acortó las diferencias, pero el árbitro rápidamente anuló la jugada por posición de adelanto. Con el ingreso de Pablo Parra, los universitarios tuvieron mayor movilidad en los metros finales de la cancha y también más profundidad, aunque carecieron completamente de la precisión para poder aprovechar este envión.

Y cuando se disputaban los descuentos y los dirigidos por Juan Cruz Real estaban volcados al ataque, una rápida salida desde el fondo terminó en la conquista de Franco Troyansky (90+6') para el cerrar el definitivo 3-0 para el combinado capitalino.

De esta manera, el conjunto audino se instaló momentáneamente como único líder del certamen con cuatro puntos, mientras que los sureños cayeron hasta el sexto puesto con solo tres unidades y una diferencia de gol de menos dos.

El próximo domingo al mediodía, Universidad de Concepción animará uno de los clásicos de la región del Biobío con sus vecinos de Deportes Concepción, mientras que Audax Italiano enfrentará a Ñublense este mismo día a partir de las 18:00 horas.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Nicolás Aedo (Mario Sandoval, 81'), Federico Mateos (Diego Monreal, 81'), Marco Collao, Esteban Matus; Rodrigo Cabral (Paolo Guajardo, 61'), Diego Coelho (Giovani Chiaverano, 61'), Michael Vadulli (Franco Troyansky, 67'). (DT: Gustavo Lema)

Universidad de Concepción

Santiago Silva; Moisés González, Osvaldo González (David Retamal, 68'), Leonel González; Jorge Espejo (Pablo Parra, 68'), Facundo Mater, Christhofer Mesías (Agustín Urzi, 82'), Antonio Díaz (Yerco Oyanedel, 59'); Cristóbal Zambrano (Ariel Uribe, 45'), Cecilio Waterman, Jeison Fuentealba. (DT: Juan Cruz Real)

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Bicentenario de La Florida

