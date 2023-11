Atleta se descarga contra Ximena Restrepo: "Obviamente destruyó a Berdine"

Continúan los coletazos por la polémica que envuelve al atletismo chileno, luego de las denuncias de "clasismo y racismo" por parte de Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes fueron excluidas de la prueba de 4x400 metros en Santiago 2023, donde el equipo chileno se colgó la medalla de plata.

Esta vez fue quien utilizó sus redes sociales para exponer su postura, defendiendo a sus colegas afectadas y apuntando sus dardos en contra de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil.

La deportista aseguró que "sacar de la concentración a Berdine cuando enfrentaba la final más Importante de su carrera, eso no se hace por ningún motivo, además señalar Berdine logró plata y récord de Chile sub 23 en los panamericanos junior. Tiene una marca histórica en la prueba y era carta fija en los 800, la sacaron de foco y no logró correr bien".

En la misma línea, subrayó que "la forma en que se dio la nómina no es lo normal, mucho menos modificar el relevo 2 horas antes de correr. Esta noticia dejó muy mal a Poli porque la sacaron de un lugar que merecía por marca técnica, eso estaba en el criterio de selección, lo que provocó molestia en los entrenadores de Poli y Berdine".

Fue ahí que cargó contra la progenitora de Weil: "Se pasó a llevar el trabajo de las atletas y las reglas del atletismo. Aquí es donde procede lo más polémico. Ximena Restrepo intercede en esta decisión, pidiendo que Berdine no corra. La atleta presenciando todo antes de correr su final, obviamente la destruyó", señaló.

Respecto a Marcelo Gajardo, líder del equipo, reveló que "el técnico es mi exentrenador, lo conozco, y conozco a todas las involucradas. Mi percepción es que quería armar el relevo UC, club donde trabaja. Se movió con motivaciones propias, no lo culpo, pero quizás estaba muy presionado para poner a las otras dos atletas, quinta y sexta en tiempos, Feña (Mackenna) y Viole (Arnaiz)".

PURANOTICIA