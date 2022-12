Arturo Vidal revela sus condiciones para regresar a Colo-Colo: "Si se va a pelear la Libertadores, voy a volver sin duda"

Arturo Vidal se refirió a las posibilidades que existen de retornar a Colo-Colo, club que lo formó como futbolista, en el marco de su visita al estadio Monumental para acompañar a Rodelindo Román en un amistoso con el equipo de proyección del "Cacique".

En conversación con los medios de comunicación, el "King" se mostró feliz de volver a Pedrero: "Se agradece más con el partido que hicieron hoy. Es lindo ver a los dos equipos que más amo en Chile. Feliz disfrutando las vacaciones. Entré a divertirme, tenía ganas de jugar y me dejaron".

"Me tiene mucho cariño y respeto la gente, pero venir al club no depende de mí. Es una cosa de los jefes de Colo-Colo y de lo que pase en el futuro. Todo jugador que sale de acá le gustaría volver, pero no depende de mí", señaló.

En ese sentido, aclaró que "si vuelvo no es porque quiera volver, sino porque hay partes para conversar y lograr cosas importantes, no para retirarme".

"Uno siempre quiere volver, pero si es así no es para venir a retirarme. Va a ser para pelear algo. Si veo un proyecto importante y que se va a pelear la Copa Libertadores, voy a volver sin duda", reiteró.

Sobre su futuro, señaló que tiene tintes de incertidumbre: "Espero seguir en el Flamengo, ganando cosas, ojalá ser campeón de la Libertadores. Y si se logra eso, creo que tendré que seguir de nuevo allá. Eso es lo que quiero".

