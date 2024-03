Arturo Vidal le envió directo recado a la Conmebol por cancha del Monumental: "Una de las mejores que hay en Sudamérica"

Tras superar la etapa previa, Colo Colo debutará en la fase grupal de la Copa Libertadores 2024 el próximo miércoles 3 de abril, cuando reciba a Cerro Porteño.

Sin embargo, el estadio Monumental está en duda, debido a que el reducto de Macul no ha sido aprobado por la Conmebol por el mal estado del terreno de juego. De hecho, veedores del organismo se acercarán este lunes al recinto para revisar in situ la cancha y dirimir si dejan jugar al Cacique en Pedrero.

Uno que se refirió a esta situación fue Arturo Vidal, quien en el marco de la despedida del fútbol de Jaime Valdés, defendió el estadio del conjunto albo y le pidió a la Conmebol que sea igual de exigente con el resto de los clubes.

"Si van a revisar esta cancha deberían revisar todas las otras y creo que la del Monumental es una de las mejores que hay en Sudamérica", expresó el "king".

Además, aprovechó de referirse a su estado físico, porque no juega desde el pasado 13 de marzo ante Sportivo Trinidense: "Cada día me siento mejor, ya estoy recuperando la musculatura, el estado físico así que eso me tiene muy contento, pero todavía tengo varios días para llegar de la mejor forma al partido de la Copa Libertadores".

