Arturo Vidal explicó sus dichos en la Supercopa y se lanzó con todo contra Jaime Pizarro: "Ministro del cahuín"

Arturo Vidal abordó sus dichos por los que fue criticado en la Supercopa, ya que en el partido entre Colo-Colo y Huchipato pidió que se siguiera jugando pese a los incidentes en el Estadio Nacional.

Parte de lo que dijo el jugador fue que "en otros lados pasan cosas peores y se sigue jugando".

Y este martes, el volante volvió a hablar del duelo en una transmisión que realizó en la plataforma Twitch.

"Yo hablé como jugador. Claramente me molestó que terminara el partido porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada y ellos (las autoridades) dieron el pie de que comenzara el segundo tiempo. Si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo paran?", expresó el bicampeón de América con la Roja.

"Esto tiene que quedar siempre: Si el partido empieza y dejan la cagá en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más. Pero no esperemos, esperemos, esperemos. Después comienza y de nuevo... Si queda la cagá, se para y chao, se termina el partido", añadió.

Además, el "King" agregó que "eso es lo que molesta, lo que decíamos todos. Queríamos terminar faltando 12 minutos para levantar la copa y listo. Pero nada más".

También, Vidal condenó los hechos de violencia que ocurrieron en el reducto de Ñuñoa: "Claramente los desordenes no pueden pasar. Ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá que pongan medidas fuertes para los que hacen estás cagás, porque esto no puedo pasar".

Por último, se lanzó con todo contra el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien había lamentado sus declaraciones.

“Coincidimos en que no queremos que la violencia en la actividad deportiva, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía. Hay que condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura”, declaró días atrás el jefe de Deportes a TVN.

Ante esto, el mediocampista le respondió con todo: "Ministro cahuín. No te metas, tienes que hacer tu trabajo, eres ministro del Deporte. Se mete en lo que dije yo, debe ser que no tiene trabajo que hacer. Qué lata porque es una buena persona, no tengo nada con él, lo he saludado bien, ya cuando se meten conmigo, eso ya no va, no va".

