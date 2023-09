Arturo Vidal entregó detalles de su recuperación tras pasar por el quirófano: "Voy a volver con más fuerza"

Tras pasar por el quirófano para tratar la grave lesión con que terminó el partido frente a Colombia por las Clasificatorias, el mediocampista nacional Arturo Vidal dio inicio a la larga recuperación que lo dejará sin fútbol por lo que resta del año.



Eso sí, el propio volante decidió salir a poner paños fríos y en una transmisión en la plataforma Twitch, entregó detalles del proceso y se mostró optimista respecto al estado en que quedará luego de estos meses.



"Se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento. No alcanzo a los otros partidos (por Clasificatorias), pero voy a volver con más fuerza", aseguró el "King".



En la misma línea, el formado en Colo Colo confesó que "estoy pensando en alargar la carrera siempre. Hoy empecé la recuperación con hielo, un poco de masaje, corriente. Creo que va a ser largo, pero es por el bien de mi rodilla y mi futuro".



Asimismo, subrayó que "haré lo mejor posible, como nunca, las otras veces me apuré mucho. Pero ahora es necesario hacerlo con calma. Me arriesgué, tenía claro que en algún momento iba a pasar. Ahora vamos a recuperar no más".

