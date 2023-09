Arquero de Cobresal advierte a Colo Colo antes de su encuentro: "Me ha ido bien contra ellos"

Cobresal visitará este sábado a Colo Colo en el estadio Monumental en un duelo que puede ser clave en la definición del Campeonato Nacional, pues en caso de vencer, el puntero cuadro "minero" podría bajar al Cacique de la lucha por el título.



Por eso, Leandro Requena, portero del conjunto nortino, se mostró ilusionado de lograr un buen resultado, al expresar: "Sabemos que es un rival complicado por la jerarquía que tiene, tanto por lo individual como por todo lo que representa para el fútbol chileno. Un equipo de los más grandes, históricos, así que sabemos que va a ser un partido muy complicado, un rival muy difícil, pero confiamos en nuestro trabajo y en que las cosas puedan salir bien".



"Estos días nos han servido estos días de pausa para descansar, recuperarnos bien y hemos preparado de la mejor manera lo que va a ser el partido. Esperamos que las cosas salgan bien para nosotros, para poder seguir manteniéndonos en la posición en la que estamos", añadió.



Además, criticó a la ANFP por el nuevo receso que tendrá el certamen: "Es un poco excesivo el parón que se va a dar. Sin embargo, lo más importante es llegar de la mejor forma a ese momento. Tratar de mantener todo lo bien que se ha hecho y encarar ese último tramo del torneo, que va a ser muy importante para nosotros, de la mejor manera posible".



Por último, Requena avisó a los albos sobre su positiva estadística ante ellos: "He tenido la fortuna de que me ha ido bien con Colo Colo la mayoría de las veces. Me pone contento disfrutar otra vez este tipo de partidos, que son muy lindos. Ojalá que el equipo pueda hacer un buen papel y nos podamos traer un resultado positivo para nosotros".

