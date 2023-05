Ariel Holan y nuevo traspié de la UC: "El equipo mejoró en muchos aspectos del juego"

Universidad Católica sumó su séptimo partido en línea sin conocer de victorias, luego de caer por un ajustado 2-1 a Huachipato, que además significó la segunda derrota al hilo para los cruzados en el Campeonato Nacional.

Pese a esto, el técnico Ariel Holan estuvo lejos de reprender el cometido de sus dirigidos y, por el contrario, alabó lo hecho ante la escuadra siderúrgica, a pesar de no concretar las opciones que se generaron de cara al arco contrario.

En conferencia de prensa, el entrenador sostuvo que "el equipo mejoró en muchos aspectos del juego. En el segundo tiempo lo hicimos bien, pero lamentablemente nos vamos con las manos vacías".

Por otra parte, el adiestrador del elenco precordillerano optó por valorar la propuesta del rival, subrayando que "Huachipato es un equipo que maneja bien la pelota atrás".

"Tuvimos un poco de ansiedad cuando todavía no era el momento y por ahí presionamos a destiempo. Creo que el problema no fue ese, sino que Huachipato se defendía bien y no fue fácil entrarle. Nos faltó tranquilidad", agregó el DT.

Por último, el argentino proyectó las últimas fechas de la primera rueda, asegurando que "si no sacamos puntos, eso se va a reflejar en la tabla de posiciones más allá de que sea un campeonato muy parejo. Dentro de esa paridad, nosotros no estamos pudiendo conseguir el objetivo de consolidarnos como un equipo que tiene aspiraciones importantes".

De momento, la UC figura en la quinta ubicación del certamen con 19 puntos, a siete del líder Cobresal. Este domingo, el conjunto de la franja intentará salir de su mal momento cuando visite a Deportes Copiapó desde las 17:30 horas.

PURANOTICIA