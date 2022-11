Ariel Holan afirma que clasificar a la Copa Sudamericana con la UC "no es un premio de consuelo"

Pese a estar alejados de las glorias de temporadas pasadas, el técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, realizó un balance más positivo que negativo respecto de los objetivos que tenía cuando retornó a la banca de los precordilleranos, tras la salida de Cristian Paulucci.

En un actividad con uno de los patrocinadores del club, el estratego desdramatizó que el elenco cruzado no clasificará a Copa Libertadores, poniendo en valor la búsqueda de pasajes a Copa Sudamericana, tarea que aun no logran amarrar en la UC.

Al respecto, subrayó que "no veo la Sudamericana como un premio de consuelo porque, al igual que la Europa League, es la segunda competencia más importante del continente y la Conmebol la fue jerarquizando día a día, tiene muchos equipos que pueden reforzar el torneo".

Respecto a la conformación del plantel para la próxima campaña, Holan puntualizó que "el desafío que tenemos es volver a reconstruir eso que al club le dio tantas satisfacciones, pero con otros liderazgos".

"Esto se construye ladrillo a ladrillo, nuestro gran objetivo este año fue no pelear el descenso. Hay un dicho que reza 'Roma no se hizo en un día'", complementó el entrenador.

En la misma línea, aseguró que "tuvimos muchas salidas en junio y ahora lo de tres líderes que han sido fundamentales para el equipo. Estamos trabajando en la reconstrucción y eso tiene etapas en función de los objetivos que nos tracemos para más adelante".

Respecto del choque de este domingo ante Deportes Antofagasta, que marcará el devenir del equipo de la franja en 2023, el adiestrador aseveró que "ambos equipos estarán en un estado de ánimo determinante para ver quién impone las condiciones en el campo de juego. El rival necesita ganar para evitar el descenso y para nosotros es importante ganar para llegar a la Copa Sudamericana".

"No puedo imaginar un partido que no sea de alta tensión para ambos y que se va a imponer el que, dentro de ese estado, mejor pueda manejar sus emociones y conseguir que entre en un terreno favorable", sentenció el ex DT de Independiente de Avellaneda.

