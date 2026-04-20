Árbitro consignó lanzamiento de fuegos artificiales y bengales en partido de Colo-Colo ante Palestino

Un problema adicional a la derrota sufrida frente a Palestino se instaló en Colo-Colo. El mal accionar de los fanáticos presentes en el estadio Monumental generó un nuevo dolor de cabeza en el club de Macul.

La complicación surge a partir del documento oficial redactado por el árbitro de la contienda, Fernando Véjar. En dicho reporte, el colegiado dejó constancia de que la barra del "Cacique" empleó elementos de animación justo en el inicio del complemento del encuentro.

Al respecto, el réferi fue categórico en su escrito y detalló: "En los minutos 46 y 52, simpatizantes de Colo-Colo proceden a lanzar fuegos artificiales y bengalas desde la zona de tribuna Cordillera y tribuna Arica, situación que no se encontraba autorizada".

Como consecuencia de esta situación, el elenco albo será citado a declarar ante el Tribunal de Disciplina. Debido a esta comparecencia, la institución arriesga recibir un castigo que podría traducirse tanto en una sanción económica como en una posible reducción de aforo.

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