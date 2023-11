Aníbal Mosa busca retener al técnico Gustavo Quinteros: "No lo quiero en la Selección Chilena"

"No, no tiene que ver con el título. Uno de los objetivos de este directorio es la renovación de Gustavo Quinteros. El trabajo que ha hecho en esta institución merece que siga trabajando con nosotros", dijo el ex presidente y actual director de la concesionaria que administra Colo Colo