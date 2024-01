ANFP reveló las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2024

La ANFP dio a conocer la programación de las primera cuatro fechas del Campeonato Nacional 2024 que comenzará el próximo viernes 16 de febrero.

De las cuatro jornadas, destaca el "Superclásico" de Colo Colo ante la Universidad de Chile, duelo que se desarrollará en el Estadio Monumental durante la fecha 4 del torneo, es decir, a inicios de marzo.

Mientras que, en la primera jornada, los albos buscarán su revancha ante Unión Española tras el complejo término del torneo pasado ante los "Hispanos", mientras que Cobreloa tendrá su esperado regreso a Primera División ante el vigente campeón del fútbol chileno, Huachipato.

Por su parte, Universidad de Chile debutará ante Cobresal, en su esperado regreso al Estadio Nacional.

En tanto, Universidad Católica tendrá su primer examen oficial ante Unión La Calera en la Quinta Región.

PROGRAMACIÓN CAMPEONATO NACIONAL 2024

Fecha 1

Viernes 16 de febrero

Everton vs. Palestino, 19:00 horas, Estadio Sausalito

Ñublense vs. Coquimbo Unido, 21:30 horas. Estadio Nelson Oyarzún

Sábado 17 de febrero

Unión Española vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Deportes Copiapó vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Unión La Calera vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán

Domingo 18 de febrero

Universidad de Chile vs. Cobresal, 18:00 horas. Estadio Nacional

Cobreloa vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto

Lunes 19 de febrero

Audax Italiano vs. Deportes Iquique, 20:00 horas. (Estadio Bicentenario de La Florida)

Segunda fecha

Viernes 23 de febrero

Universidad Católica vs. Ñublense, 19:00 horas. Estadio Santa Laura

Coquimbo Unido vs. Deportes Copiapó, 21:30 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Sábado 24 de febrero

Palestino vs. Cobreloa, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio Nacional

Domingo 25 de febrero

Deportes Iquique vs. Everton, 12:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Huachipato vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio Huachipato CAP Acero

O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente

Cobresal vs. Unión Española, 20:30 horas. Estadio El Cobre

Tercera fecha

Viernes 1 de marzo

Cobreloa vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto

Sábado 2 de marzo

Palestino vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Unión Española vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Estadio Santa Laura

Ñublense vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Domingo 3 de marzo

Everton vs. O'Higgins, 12:00 horas. Estadio Sausalito

Colo Colo vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Monumental

Unión La Calera vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán

Lunes 4 de marzo

Deportes Copiapó vs. Universidad de Chile, 19:00 horas. Estadio Luis Valenzuela

Cuarta fecha

Sábado 9 de marzo

Cobresal vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio El Cobre

O'Higgins vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio El Teniente

Audax Italiano vs. Unión Española, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 10 de marzo

Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Colo Colo vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Ñublense vs. Deportes Copiapó, 21:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún

Lunes 11 de marzo

Universidad Católica vs. Everton, 19:00 horas. Estadio Santa Laura.

Unión La Calera vs. Cobreloa, 21:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán

