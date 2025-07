ANFP liberó los audios del VAR en los polémicos penales cobrados en el Superclásico

La ANFP liberó los audios del VAR que operó en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, el cual terminó con victoria por 2-1 para los azules en un pleito marcado por los tres penales cobrados por el árbitro Piero Maza.

El partido estuvo a cargo de Piero Maza, secundado por Piero Urrutia y Juan Serrano como jueces asistentes. Por su parte, Cristián Garay ofició como cuarto árbitro, mientras que Rodrigo Carvajal y Carlos Venegas estuvieron en el videoarbitraje.

La primera jugada ocurrió alrededor de la media hora de juego, cuando un disparo de un futbolista laico dio en el brazo del zaguero albo Emiliano Amor, quien se encontraba corriendo hacia su pórtico.

De acuerdo con la voz en off de la Comisión de Árbitros la decisión fue correcta, ya que "el defensor bloquea el balón dentro del área penal abriendo su brazo y ampliando su volumen corporal de manera no natural, impactando el balón en la zona posterior del brazo, en una zona no permitida; específicamente a la altura del tríceps".

Asimismo, se puede apreciar que desde la cabina le señalaron al juez principal que "es posición antinatural", ante lo cual el colegiado replicó: "Perfecto. Hay punto de contacto", antes de dar a conocer su determinación por altoparlante.

Sobre la infracción del portero universitario Gabriel Castellón a Lucas Cepeda, apuntaron que el guardameta "al momento de la disputa, no juega el balón y golpea con su rodilla derecha el pie izquierdo del atacante".

De hecho, al observar la acción, el propio Maza remarcó que "hay evidencia clara. El jugador va en el aire y lo toca en el pie".

Por último, en la falta de Sebastián Vegas sobre Fabián Hormazábal justificaron que el réferi no recurrió al VAR porque "el defensor da una patada imprudente al delantero, golpeándolo a la altura del empeine, derribándolo e impidiéndole continuar con el ataque. El árbitro identifica el punto de contacto y, tras analizar la jugada, detecta lo descrito por el juez".

