Ampuero anticipa el partido de la UC ante Barcelona: "Tenemos los jugadores y la forma para traernos algo de Ecuador"

En Universidad Católica quieren dejar atrás la amarga derrota sufrida ante la Universidad de Chile en el Clásico Universitario, pues el cuadro "cruzado" visitará este miércoles a Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores.

Durante la habitual conferencia de prensa, el zaguero Branco Ampuero abordó el presente del equipo y evidenció su optimismo de cara a la presentación que tendrán en territorio ecuatoriano por el certamen continental.

Al analizar el momento del plantel, el defensor fue enfático: "Tenemos los jugadores, el cuerpo técnico y la ambición de hacer un buen papel. Venimos de dos juegos que no fueron buenos, pero la Libertadores transforma a los jugadores de cierta forma, le da un plus distinto".

Respecto a las características del rival y la importancia del compromiso, el jugador profundizó en sus proyecciones. "Ellos esperan emparejarnos en la tabla, creo que va a ser un partido atractivo. Se van a jugar el todo o nada. Tenemos la convicción de traernos algo".

Añadió que "manteniéndonos vivos, está perfecto y con nuestra gente cerrar la clasificación sería maravilloso (...) Este partido es trascendental, en el papel somos los dos equipos más débiles del grupo, somos conscientes de eso, pero tenemos los jugadores y la forma para traernos algo de Ecuador. El mejor ejemplo está ahí, no hace falta que te lo digan. Si lo tomamos de esa manera, si el miércoles nos vuelve a ocurrir sería un desastre para todos nosotros", sentenció.

Otro punto destacado por el futbolista fue la reincorporación de Gary Medel a la lista de convocados. Sobre la presencia del experimentado jugador, aseguró: "Estando dentro de la cancha te da un plus distinto, estamos felices de contar con él de vuelta, pero lo más importante es que el equipo está casi completo".

La exigencia de participar simultáneamente en tres frentes y el escaso tiempo de descanso también fueron temas de análisis. Frente a esto, Ampuero argumentó: "Lo que queremos es jugar todo el tiempo y disputar la mayor cantidad de partidos que se puedan. Yo me siento en mi mejor momento físicamente. Este primer semestre la misión es pelear en todos los frentes y así nos lo propusimos. Mantenemos viva la ilusión de seguir en el grupo de arriba en el torneo local y estamos expectantes tanto en Libertadores como en Copa de la Liga. El equipo está preparado, consciente de los reveses que hemos tenido, pero eso va a cambiar el miércoles".

Para concluir su intervención, el central reflexionó sobre la actitud del grupo ante los distintos campeonatos. "Es un tema mental mas que futbolístico. Quieras o no, hay torneos que te motivan más, como la Libertadores. El desafío es cómo ponernos en ese estado mental donde todos los partidos tengan la misma relevancia y lo mejor que nos puede pasar es que seguimos peleando en todos los frentes", finalizó.

PURANOTICIA