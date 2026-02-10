Amistoso de lujo en México: La Roja enfrentará a España a días del inicio del Mundial 2026

La Selección chilena tendría amarrado un amistoso de lujo para el mes de junio, donde enfrentaría a una potencia mundial a días de la cita planetaria de Norteamérica a la cual la Roja no clasificó.

De acuerdo con diario Marca, el combinado criollo serviría de "sparring" de España, elenco que aparece como cabeza de serie del grupo H, el cual también integran Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

"Con una potente oferta económica sobre la mesa desde hace semanas, las conversaciones se han llevado a un encuentro ante Chile el 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc (Puebla), México", indicaron desde el citado medio.

En esa misma línea, expresaron que la idea del cuadro hispano era encontrar "un rival de nivel a una semana del debut ante Cabo Verde en Atlanta. Se barajó la posibilidad de jugar con México, pero era un partido de riesgo para las dos selecciones. Y, después, la fecha no le encajaba a los aztecas, que el 11 de junio abren fuego en su capital contra Sudáfrica".

Aunque el historial marca un amplio dominio de los ibéricos, el último registro resultó ser la única victoria del "Equipo de Todos": triunfo por 2-0 que significó la eliminación de España en el Mundial de Brasil 2014, al cual habían llegado como campeones vigentes desde Sudáfrica 2010.

