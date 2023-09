Alexis Sánchez podría redebutar con el Inter de Milan en Champions League

Alexis Sánchez se alista con el Inter de Milán para el debut en la fase grupal de la Champions League 2023-2024, pues a las 16:00 horas de este miércoles enfrentarán a la Real Sociedad.

Y en la previa del duelo, un periodista italiano reveló detalles del regreso del delantero chileno al cuadro lombardo y las razones sobre su partida del conjunto neroazzurro hace un año.

En conversación con Libero, Fabrizio Biasin sostuvo que "el Inter no tenía que deshacerse de Sánchez, sino de su salario. Y lo mismo ocurre con Vidal. A ambos les pagaron por saludar. Sánchez vuelve ahora con un salario sostenible. Esa es la verdad".

En cuanto a la opción de que el tocopillano redebute en el cotejo ante Real Sociedad por Champions, comentó que "dado que Lautaro siempre juega como titular, habrá que decidir quién jugará junto a él".

"No me sorprendería ver a Arnautovic empezar. Atención: Sánchez no es lo último que tiene en mente Inzaghi. Cuando se habló de su problema, el técnico lo vio bien en Appiano, a pesar de su edad. Así Sánchez también encontrará su espacio", complementó.

Por último, agregó que "todos los jugadores del Inter tendrán minutos importantes, esto es algo que les digo ahora y que verán a final de año, incluido Asllani esta vez. El miércoles veremos al menos a un par de jugadores titulares que estarán en el banquillo".

