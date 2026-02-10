Alejandro Tabilo y Tomás Barrios conocieron la programación para sus respectivos estrenos en el ATP 250 de Buenos Aires

Los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) y Tomás Barrios (114°) conocieron la programación para sus respectivos estrenos en el ATP 250 de Buenos Aires.

"Jano", número uno de Chile, enfrentará al invitado local Facundo Díaz Acosta (285°) en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 14:30 horas de este martes.

En caso de superar al argentino en su primer encuentro en el circuito, el nacido en Toronto desafiará en la siguiente ronda al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del certamen.

Por su parte, tras la baja de Cristian Garin (89°), "Tomi" fue emparejado con el lucky loser Thiago Seyboth Wild (197°), también de nacionalidad brasileña, duelo que arrancará en el primer turno del Estadio 2, es decir, a las 13:00 de esta jornada.

Si consigue su cuarta victoria sobre el oriundo de Marechal Candido Rondon, el criollo se verá las caras en octavos de final con el italiano Luciano Darderi (22°), segundo favorito del torneo.

