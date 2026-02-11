Alejandro Tabilo dio el batacazo y eliminó al campeón defensor del ATP de Buenos Aires

Tremendo lo de Alejandro Tabilo (71° del mundo) en el ATP 250 de Buenos Aires. El chileno dio el gran batacazo en el certamen argentino al derribar este miércoles nada menos que al campeón defensor y número 33 del planeta.

"Jano" derrotó al brasileño Joao Fonseca, tercer favorito del torneo, por parciales de 6-3, 3-6 y 7-5, tras dos horas y 24 minutos de un partidazo que se resolvió por detalles.

El cotejo comenzó favorable de entrada para el nacional, porque quebró en el segundo game y llegó a colocarse 4-1 arriba. Y pese a que jugó un horrible séptimo juego para entregar su saque en cero, en el octavo volvió a quebrar de manera notable para en el siguiente abrochar el set en blanco con autoridad en su turno.

En el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá desperdició un punto de quiebre en el quinto game, mientras que en el siguiente sufrió un break estando 30-0 a favor. Esa ruptura fue clave, porque el oriundo de Río de Janeiro solamente tuvo que mantener sus turnos para forzar a un tercer capítulo.

En la última manga llegó toda la tensión. El criollo quebró en el cuarto game, pero entregó su servicio de inmediato en el siguiente. Luego, ambos fueron conservando sus envíos y cuando todo parecía que se definiría en tiebreak, "Ale" estuvo sensacional para quebrar en el duodécimo juego, en su tercer match point tras un error no forzado de Fonseca.

De esta manera, Tabilo estiró a dos victorias su invicto ante el carioca (antes le había ganado el 2024 en los cuartos de final del ATP 250 de Bucarest) y avanzó por primera vez en su carrera a la ronda de ocho mejores en Buenos Aires (su tope era octavos en 2024 y 2025).

En busca de semifinales, el chileno enfrentará este viernes al local trasandino Tomás Martín Etcheverry (54°), séptimo sembrado, quien a primera hora eliminó a su compatriota Román Andrés Burruchaga (104°) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4.

Consignar que Tomás Barrios (114°) también sigue en carrera y este jueves, en el primer turno (13:00 horas) del court central Guillermo Vilas, chocará con el italiano Luciano Darderi (22°), segundo cabeza de serie.

