Alejandro Tabilo avanzó a octavos del ATP de Buenos Aires tras vencer al local Facundo Díaz Acosta

Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) dejó atrás la victoria sobre Serbia en Copa Davis y debutó con el pie derecho en el ATP de Buenos Aires, eliminando al invitado local Facundo Díaz Acosta (285°) en primera ronda.

Pese a la amplia diferencia en la clasificación, el duelo fue más parejo de lo previsto, pero el chileno terminó haciendo gala de su categoría para doblegar al argentino por parciales de 7-6 (5) y 6-3 en una hora y 51 minutos de encuentro.

La primera manga fue sin dudas la más reñida, con ambos contrincantes manteniendo la solidez en su saque y "Jano" reaccionando a tiempo para evitar un quiebre en el décimo juego, sacándose de encima dos puntos de set.

El nacido en Toronto logró finalmente forzar el tie break y aunque exhibió pasajes de fragilidad en su servicio, estuvo lo suficientemente fino como para propinarle una ruptura más a su adversario (4-3 en el recuento), cimentando un trabajado 7-5.

La primera raqueta criolla tuvo una labor mucho más tranquila en el segundo capítulo, consiguiendo un rompimiento en el segundo game que le permitió a la postre estructurar un cómodo 6-3 para quedarse con el boleto a la siguiente fase.

Ahora en octavos de final, Alejandro Tabilo tendrá la difícil misión de enfrentar al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del torneo. Eso sí, el único registro entre ambos favorece a "Ale", quien se impuso en los cuartos de final del ATP de Bucarest en 2024.

PURANOTICIA